Открытое тестирование стартует 11 ноября.

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Разработчики из Digital Reef Games объявили дату релиза подводного градостроя Aquatico - январь следующего года. 19 числа игру можно будет приобрести через Steam либо Epic Games Store.

Если ждать трудно, и очень хочется посмотреть на проект раньше остальных, то для вас проведут открытое тестирование 11 ноября. В нем вы сможете сыграть в два сценария: развить уже готовый город, либо построить поселение с нуля. Естественно на бете не будет всего контента, что будет доступен на официальном релизе, однако разработчики подготовили десятки уникальных зданий и механик на бетку.

Aquatico - типичный представитель жанра градостроительства, однако игра переносит вас в несколько иные условия, строить современный город придется под водой. Поверхность Земли превратилась в бесплодную пустошь в этой вселенной, человечеству пришлось спускаться под воду и организовать жизнь в океане. Вы можете строить уникальные здания, организовывать промышленность в городе, добывать ресурсы, и тратить их на блага населения. Также в проекте присутствуют подводные катастрофы, в разнообразных биомах содержатся разные ресурсы, придется применять разные подходы с каждой новой игрой. Вам необходимо следить за показателями температуры и воздуха, а также отбиваться от подводных хищников. В вашем городе должны жить люди, а не киты с акулами пожирающие ваш урожай.

В игре присутствует примитивная система технологий, с помощью дерева исследований можно открыть новые методы производства, здания и ресурсы. Вы можете пойти военным путем для защиты города от хищников, а можете начать в быстром порядке развивать промышленность и услуги для людей.

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В игре присутствуют дроны и система исследования океана, чтобы расширять границы города. Проводите экспедиции, изучайте биомы, и развивайте поселение. Чем больше ресурсов — тем выше шанс на выживание.