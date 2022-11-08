Аим-ассист слишком сильный, и больше мешает играть, нежели помогает.

реклама

Игрокам в Modern Warfare 2 уже не нравится даже встроенный "аим" - пользователи жалуются на функцию, призывая разработчиков ее ослабить. Помощник прицеливания стал слишком навязчивым после очередного фикса багов, теперь даже сами консольные игроки обращаются к разработчикам требуя немедленно исправить ошибку, и вернуть "аим" каким он был ранее.

Как считают некоторые игроки, помощь в прицеливании теперь держит прицел всегда на противнике, и даже тогда, когда сам игрок не знает где, находится противник, например за стеной или дверью. Этакий официальный чит от самих разработчиков, не удивлюсь, если кто-то умудрится получить бан за игру в этом месяце.

рекомендации -35% на S22 Ultra в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3070 за 42тр в Регарде RTX 3080 за 62 тр в Регарде ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Скорее всего, данная "фишка" обычный баг, который появился после очередного исправления ошибок — добавить баги, чтобы потом их исправить, хороший маркетинговый ход от разработчиков. Пока неясно, каким образом отреагируют создатели шутера на данные жалобы, однако если разработчики действительно обнаружат проблему, то, скорее всего, просто временно удалят функцию из игры. Так, за этот месяц разработчики временно отключили систему пинга, и некоторые возможности в кастомизации вооружения. И это не все технические ошибки шутера, однако несмотря на них, игра продолжает удерживать топ в Steam и различных чартах.