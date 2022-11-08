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Игрокам в Modern Warfare 2 уже не нравится даже встроенный "аим" - пользователи жалуются на функцию, призывая разработчиков ее ослабить. Помощник прицеливания стал слишком навязчивым после очередного фикса багов, теперь даже сами консольные игроки обращаются к разработчикам требуя немедленно исправить ошибку, и вернуть "аим" каким он был ранее.
Как считают некоторые игроки, помощь в прицеливании теперь держит прицел всегда на противнике, и даже тогда, когда сам игрок не знает где, находится противник, например за стеной или дверью. Этакий официальный чит от самих разработчиков, не удивлюсь, если кто-то умудрится получить бан за игру в этом месяце.
Скорее всего, данная "фишка" обычный баг, который появился после очередного исправления ошибок — добавить баги, чтобы потом их исправить, хороший маркетинговый ход от разработчиков. Пока неясно, каким образом отреагируют создатели шутера на данные жалобы, однако если разработчики действительно обнаружат проблему, то, скорее всего, просто временно удалят функцию из игры. Так, за этот месяц разработчики временно отключили систему пинга, и некоторые возможности в кастомизации вооружения. И это не все технические ошибки шутера, однако несмотря на них, игра продолжает удерживать топ в Steam и различных чартах.