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GrozaX За пост начислено вознаграждение
Call of Duty 4: Modern Warfare вчера исполнилось 15 лет
Можно только поздравить разработчиков, и немного поплакать - таких игр более не будет, по крайней мере с нынешним руководством Activision.
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5 октября 2007 года в свет вышла легендарная Call of Duty 4: Modern Warfare, культовой игре исполняется 15 лет с момента релиза. Одна из самых успешных игр Activision того времени, получившая множество наград, в том числе премию VGX в категории лучший шутер года. Игра была настолько популярной, что получила два сиквела, несколько ремастеров и современный перезапуск, который продолжают развивать, как раз две недели назад вышел сиквел для перезапуска Modern Warfare.

Очень жаль, но с нынешним руководством Activision ждать такой же легендарной игры не приходится, фанатам необходимо мириться с малым количеством контента, дорогой косметикой и техническими ошибками. А теперь давайте немного вспомним историю, как именно создавалась игра, кто предложил идею "Современной войны" и как удалось убедить руководство решиться на такой шаг.

Студия состоящая из сотни разработчиков получила задание создать уникальный шутер, но не в стилистике Второй Мировой за два года. У создателей было много идей, однако в итоге команда сошлась на "современном сеттинге", который по итогу превратился в целую трилогию.

При создании сюжетной истории разработчики старались не делать события похожими на реальные, и ограничились лишь использованием общей темы противостояния двух крупных держав. С целью создания реалистичной атмосферы создатели посещали реальные учебные центры в США, разобрались в том, как работает танк "Абрамс" и провели много времени на интервью с морпехами, которые побывали в реальных боевых действиях. Также ветеранов привлекали к разработке искусственного интеллекта.

Критики приняли шутер очень тепло, многие игровые издания хвалили игру за геймплей, атмосферу и реализм, а также за хорошую сюжетную историю. Также критикам очень понравились нововведения в мультиплеере — масштабные открытые локации, киллстрики и динамичный геймплей делали игру фантастической на то время. Игра получила множество наград, например за лучшую графику от GameCritics, или лучшая игра на xbox 360 от GameSpot.

Почему же мультиплеер стал таким революционным и крутым в плане геймплея? - над онлайн-игрой все два года работала отдельная команда состоящая из профессиональных разработчиков, плюс в то время студия не боялась экспериментировать, вводить действительно масштабные изменения и привносить в проект новые функции. Также над игрой работали ветераны студии, не приходилось тратить время на обучение новичков, что сохранило довольно много времени для проработки технической части.

Хотя и без ошибок не обошлось, если вы думаете, что раньше игры выходили только хорошими, и их не критиковали, вы ошибаетесь. Modern Warfare критиковали до релиза за плохую бета-версию, там присутствовал лишь один уровень из сюжетной кампании, и фанаты задались вопросом "почему так мало", и опять "то же самое". Студия выбрала тот уровень, который был геймплейно похож на старые игры, как коридорный шутер, где вам необходимо только стрелять, самый сок оставили на релиз, но такой подход не очень нравится будущим покупателям.

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Но даже так, итоговая версия игры стала идеалом на несколько лет вперед в жанре шутеров. Сейчас, чтобы Activision решилась на эксперимент и поменять какую-нибудь механику на что-то новое, это как сон, вроде так близко, но никогда не сбудется. 

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#activision #call of duty #call of duty 4: modern warfare #годовщина
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