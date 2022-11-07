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Разработчики мобильной версии Dead by Daylight опубликовали дорожную карту, судя по ней, обновленная версия игры от NetEasy откладывается до следующего года, вместо этого разработчики проведут второе бета-тестирование, где будут присутствовать новые функции, главы и сюрпризы. Так, бета-тестирование стартует 9 ноября для жителей США, Великобритании, Франции, Германии и Бразилии. Никто не отменяет VPN, здесь все просто, скачиваете APK, включаете VPN с необходимым регионом, логинетесь в игре один раз и спокойно тестируете игру пару недель, отличий от тестирования в августе не будет. Разработчики пообещали добавить новые социальные механики, оптимизацию и управление.
26 ноября, после окончания тестирования в цифровых магазинах откроется новая предварительная регистрация, за которую можно будет получить внутриигровые награды на релизе. Также создатели пообещали провести ивент, за который также можно получить награды на релизе.
В декабре текущего года начнется миграция аккаунтов, то есть перенос данных с глобальной версии в новую. Создатели пообещали сохранить уровень, аурит, валюту, предметы, аддоны и персонажей в неизмененном виде. Если вдруг что-то нельзя перенести, или оно было удалено из игры (некоторые персонажи), то вам компенсируют утрату валютой. Инструкция по миграции аккаунта будет опубликована на официальном сайте.
Уже в первом квартале 2023 года состоится официальный релиз, на котором появится новая глава с персонажем и картой. Скорее всего, разработчики ждут, пока китайцы перенесут все главы в азиатскую версию, потом с помощью ctrl+c и ctrl+v скопируют наработки, добавят глобальный сервер и запустят игру в релиз.