Всем очень понравилась локация, из-за ее красоты и детализации, а вот житель Амстердама остался недовольным.

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Сделаешь плохо — раскритикуют все, сделаешь хорошо — все равно найдутся те, кто тебя будет критиковать, так произошло и с разработчиками Modern Warfare 2. Локация Амстердам одна из самых проработанных в сюжетной кампании шутера, многие геймеры высоко оценили качество и детализацию карты, но как выяснилось, в реальности дела обстоят совершенно иначе. Житель Амстердама жестко раскритиковал разработчиков за неточности во время создания локации, и указал, что именно сделано не так.

Вот такие замечания можно услышать от пользователя xArcky, проживающего в Нидерландах:

Местное законодательство обязует жителей, владельцев скутеров ставить номерные знаки на транспортное средство, однако в игре номерные знаки куда-то исчезли, даже на автомобилях... Весьма реалистично. Уличные музыканты не могут играть на улицах утром в 8:00, по закону разрешено заниматься такой деятельностью начиная с 9 утра по 11 вечера. Также автор отметил, что обычно магазины открываются в 10 утра, а сами улицы как для 8 утра слишком оживленные. Здания слишком прямые. Старые голландские постройки обычно идут вкупе с кривыми крышами, по ним и можно узнать Нидерланды. В игре все сделали совершенно наоборот, мы что в Данию приехали? Кормить бедных уточек в водных каналах запрещено законом, кроме того действия происходили в парке, за что вас оштрафуют еще большей суммой. На улицах Амстердама в Modern Warfare 2 подозрительно мало велосипедов, совершенно не по Нидерландски, и вообще это оскорбляет жителей этой страны.

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В целом, если забыть про эти мелкие детали, детализация действительно поражает, но все таки, не надо забывать про мелкие детали, они важны, и добавляют еще больше атмосферы. Полноценный релиз шутера состоится уже 28 октября.