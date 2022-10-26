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Гранд-стратегия Victoria 3 отлично стартовала в Steam
Но чтобы начать нормально играть и получать удовольствие, нужно потратить десятки часов на изучение механик и интерфейса.
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Гранд-стратегия Victoria 3 успешно запущена в магазине Steam, за несколько часов онлайн подскочил до 70 тысяч активных игроков, а сам проект попал в топ-10 глобального рейтинга в Steam. Грандиозная стратегия сумела обогнать таких крупных конкурентов, как Modern Warfare 2 и Steam Deck, сдвинув их на одно место вниз.

На данный момент в стратегию играет 68 тысяч игроков, уже завтра днем количество активных игроков может перешагнуть отметку в 100 тысяч, что редкость для такого жанра, как стратегия, а игры от Paradox Interactive обычно еще сложнее, нежели половина стратегий на рынке.

Забавно, но пиковый онлайн второй части Victoria составляет всего 3400 человек, что меньше примерно в 20 раз по сравнению с новой игрой "Парадоксов".

Несмотря на высокий онлайн и попадание в топ, отзывы оставляют желать лучшего — всего 72% положительных оценок из 600 обзоров. Что же людям так не понравилось в новой игре, давайте посмотрим:

  • Справедливое замечание, но такой баг не стоит отрицательной оценки: некоторые пользователи не могут поменять язык на любой другой, кроме английского.
  • Отчасти справедливое замечание: у некоторых игроков игра попросту вылетает, настройки не сохраняет, и долго грузит. Оптимизация у Paradox и вправду обычно не идеальная, однако в Victoria 3 играть куда приятнее, нежели в HOI4, в каком нибудь 1950 году.
  • Вкусовщина, и то, что, скорее всего, будет переработано со временем: интерфейс, карта игрового мира и сама стилистика игры. К интерфейсу есть ряд претензий, он огромный, неинформативный, и банально сложный для понимания. Чтобы начать играть в игру, необходимо вначале десяток часов посидеть на ютубе просматривая зачастую скучные гайды.

Игру будут точно дорабатывать, и спустя несколько лет стратегию можно будет не узнать — дополнения у шведов действительно получаются масштабными, хотя посмотрев на Crusader Kings 3, я бы так не сказал, но это скорее отдельный случай, нежели правило.

Сейчас в игре есть много циферок, информации и нереализованных возможностей, короче говоря, огромные просторы для кучи дополнений, чего стоит одно население, религии и культуры.

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3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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Victoria 3 можно приобрести за какие-то 2499 рублей в стандартном издании. Гранд-издание обойдется в 4000 рублей.

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#paradox interactive #victoria 3 #гранд-стратегия
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