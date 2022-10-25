Отмена DLC про Россию серьезно повлияла на планы разработчиков.

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2022 год не стал легче, чем предыдущий, особенно для игровых компаний. SCS Software пришлось отложить дополнение "Сердце России" для Euro Truck Simulator 2 на неопределенный срок, из-за этого создателям пришлось активно и быстро работать над другим DLC. Таковым стало дополнение про Балканы, которое выйдет уже через несколько месяцев, его выпустят немного раньше, чем планировалось. Определенно, пока создатели не смогут выпустить отложенное дополнение, придется работать немного в ином режиме, ускоренном.

Западные Балканы — живописный регион, в рамках дополнения введут такие страны, как: Сербия, Хорватия, Словения, Босния, Косово, Черногория, Албания, Македония. Как оказалось, разработчики все же добавят "спорную" территорию Косово в игру, что логично.

Кстати, можно легко объяснить, каким образом создатели так быстро работают над дополнением — скорее всего, студия черпает вдохновение и контент из модификаций, например из ProMods, в котором уже давным-давно присутствуют все Балканы, включая Грецию, а она отсутствует в новом DLC.

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Недавно создатели симулятора опубликовали новую запись в блоге, где рассказали про религию на Балканах, и показали архитектуру церквей и мечетей в новом дополнении, взглянуть на скриншоты можно на страничке в Steam.