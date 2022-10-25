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"Кто-то спрашивал о кастомизации? Мы позаботимся об этом. Возвращайтесь завтра в 8 утра PT/ 5 вечера CEST" — сообщение разработчиков в Twitter.
Разработчики гоночной игры Need for Speed: Unbound продолжают баловать нас различными тизерами и геймплейными роликами, впрочем, Criterion с момента выпуска первого трейлера обещала фанатам регулярно рассказывать о механиках игры вплоть до официального релиза. Завтра в 18:00 по московскому времени, зайдя на официальную страничку NFS в твиттере можно будет обнаружить краткий ролик на несколько минут, в котором создатели расскажут про кастомизацию автомобилей, тюнинг, покраску и боди-киты.
Непонятно, расскажут ли нам про тюнинг, который влияет на характеристики автомобиля. Тизер опубликованный разработчиками в Twitter подтвердил, что в игре можно будет менять различные части автомобиля: спойлер, бампера, и скорее всего, имеют место целые подготовленные боди-киты от различных ателье.
Неделю назад, разработчики из Criterion опубликовали ролик, в котором была показана погоня с полицией по ночному городу, также стало ясно, что в игру добавят аналог сезонов из Forza Horizon, еженедельные турниры и список Rivals.
Need for Speed: Unbound выйдет 2 декабря, и по традиции американских компаний, приобрести проект на территории РФ/Беларуси не представляется возможным.