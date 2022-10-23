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До релиза Victoria 3 остается совсем немного, два дня ожидания, и проект удастся запустить на своем ПК. Компания Paradox Interactive в свою очередь хочет подготовить игроков к увлекательным партиям, и потому разработчики записали несколько обучающих роликов по основным механикам игры: ресурсы, строительство и инфраструктура, дипломатия и международный рынок, торговля, доходы и экономика, потребности и население, политика и выборы, дипломатия и войны. Огромное количество роликов, в среднем длительностью по несколько минут.
Логично, и ожидаемо, что все ролики были записаны на английском языке, однако для всех игроков, которые по какой-либо причине еще не выучили этот язык, были созданы субтитры, в том числе на русском языке.
Victoria 3 - грандиозная стратегия про великую викторианскую эпоху, где вы будете управлять любой страной мира начиная с 1836 года вплоть до начала событий Hearts of Iron IV - 1936 год. Говорить про ее успех не приходится, это улучшенная и более простая версия второй части. Проект выходит в релиз в Steam уже через два дня, 25 октября.
Приобрести игру можно в стандартном издании за 2500 рублей, в то же время, другие игры студии в базовом издании стоят менее 500 рублей. Похоже, что в будущем гранд-стратегии от Paradox будут стоить куда дороже, и это хорошо.
В продаже также имеется "гранд-издание", за покупку которого вам выдадут бонусы:
- Музыкальный пак;
- Арт-пак;
- Одно крупное дополнение бесплатно;
- Бонус: косметическое изменение для американских зданий;
- Пак с маленьким дополнением;
Все ролики доступны на канале ниже: