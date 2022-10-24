В глобальный релиз выйдет лишь версия для iOS.

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Недавно разработчики из CarX Techologies выпустили запись в своем блоге, оказалось, что CarX Street вновь перенесена, но уже на неопределенный срок, студия уже сама не знает, когда сможет завершить оптимизацию игры под Android устройства и ПК. Создатели также поделились планом действий на ближайшие месяцы, по которому стало ясно, что ожидать Android версию в текущем году не стоит, а релизнется проект только на айфонах.

По словам самих разработчиков, в магазине Google Play и App Store существуют четкие ограничения по размеру игр, которые могут быть доступны для скачивания. Это и является причиной нового переноса, создатели хотят сохранить весь существующий контент в неизмененном виде, но при этом опубликовать игру в Google Play. Если честно, причина звучит абсурдно, и похоже, что разработчикам просто "лень" нормально оптимизировать проект, но посмотрим, что будет дальше.

Создатели продолжают работу над новой локацией, регион "горный", однако требуется провести еще много работы над ним и оптимизировать его, потому выпуск крупного обновления можно ожидать лишь в следующем месяце. Кроме того, уровень оптимизации игры под Android устройства на данный момент, не соответствует ожиданиям разработчиков.

А почему бы не выпустить игру на Android, в том виде, как она работает на iOS - "Мы не будем вдаваться во все детали процесса разработки, вот краткий ответ: по техническим причинам это не представляется возможным" - ответ разработчиков.

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Разработчики приняли решение, мировой релиз состоится лишь для одной платформы - iOS.