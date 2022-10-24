Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Мобильная гоночная игра CarX Street была вновь перенесена на неопределенный срок
В глобальный релиз выйдет лишь версия для iOS.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

реклама

Недавно разработчики из CarX Techologies выпустили запись в своем блоге, оказалось, что CarX Street вновь перенесена, но уже на неопределенный срок, студия уже сама не знает, когда сможет завершить оптимизацию игры под Android устройства и ПК. Создатели также поделились планом действий на ближайшие месяцы, по которому стало ясно, что ожидать Android версию в текущем году не стоит, а релизнется проект только на айфонах.

По словам самих разработчиков, в магазине Google Play и App Store существуют четкие ограничения по размеру игр, которые могут быть доступны для скачивания. Это и является причиной нового переноса, создатели хотят сохранить весь существующий контент в неизмененном виде, но при этом опубликовать игру в Google Play. Если честно, причина звучит абсурдно, и похоже, что разработчикам просто "лень" нормально оптимизировать проект, но посмотрим, что будет дальше.

Создатели продолжают работу над новой локацией, регион "горный", однако требуется провести еще много работы над ним и оптимизировать его, потому выпуск крупного обновления можно ожидать лишь в следующем месяце. Кроме того, уровень оптимизации игры под Android устройства на данный момент, не соответствует ожиданиям разработчиков.

А почему бы не выпустить игру на Android, в том виде, как она работает на iOS - "Мы не будем вдаваться во все детали процесса разработки, вот краткий ответ: по техническим причинам это не представляется возможным" - ответ разработчиков.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Разработчики приняли решение, мировой релиз состоится лишь для одной платформы - iOS.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#carx street #мобильные гонки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Android версию CarX Street перенесли на октябрь
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мошенники "скормили" банкоматам "Альфа-банка" 60 млн рублей фальшивых купюр номиналом 5 тысяч
27
В Финляндии и Люксенбурге жители не сговариваясь, стали приходить в "Русские дома" погреться
31
В Польше взяли в аренду "Жнеца" - одного из самых крупных беспилотников в мире
14
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
42
Московский депутат Дикарев попал под суд из-за картинки на аватаре другого пользователя ВКонтакте
16
На Украине хотят создать дрон, превосходящий "Герани"
39
Американские десантники в составе дивизии разместились в Румынии
16
В Wildberries увеличили невозвращаемый взнос для продавцов в 3 раза, объяснив это просьбами клиентов
7
Модульная цифровая электрическая торпеда ЭТ-1Э вскоре поступит на вооружение ВМФ РФ
11
Игроки в Modern Warfare 2 жалуются на технические ошибки: вылеты и лаги
6
В PUBG добавят скины в стиле ассиметричного хоррора Dead by Daylight
+
Скандал, связанный с низкой производительностью Xbox Series S, продолжает набирать обороты
36
У Starlink Маска появился российский конкурент - запущены спутники проекта "Сфера"
4
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
57
В Чехии воду без примесей сделали похожей на металлы
3
Дизайн смартфонов Apple может измениться после ухода главного дизайнера
1
Google разработала нейросеть Imagen Video, которая способна создавать видео по описанию
+
Исследователи безопасности обнаружили неуловимый бэкдор Windows Powershell
2
Microsoft представила полноценную замену популярной программе CCleaner
11
Microsoft готовит свою альтернативу приложению CCleaner
1

Популярные статьи

Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
33
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
58
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
128
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
48
10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
7
Хорошие бесплатные игры, часть 1
25
Первые впечатления от игры в God of War Ragnarok
11
Дроны применяемые противником на Украине, их возможности и слабые места (часть 2)
48
Апгрейд ПК (абсолютно научная киберфантастика)
8
Сколько стоит «жирная» сборка ПК на GeForce RTX 4090 – самая быстрая видеокарта по неразумной цене
13

Сейчас обсуждают

SOLOMiD
12:58
Махахахахах. чувствую этот запах....как там его...ааа заапах зависти.
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
boldebouillie
12:57
Мальчишка, предлагаешь честному обзорщику купить два камня по 70к и материнки к ним с памятью, чтобы удовлетворить твои желанки за свой счёт. Кинь кому-нибудь 200к рупчиков и будет тебе честный обзор ...
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
32.50
12:56
Для тех кто хотчет АТХ железо в SFF.
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
Alex-IT
12:55
В ВСУ "Потери среди наемников и добровольцев из Польши, Прибалтики, Румынии составили 54 000 из них убитыми 31 240 человек. Таковы данные OSINT, рассчитанные с помощью сводок похоронных агентств, выпи...
Дроны применяемые противником на Украине, их возможности и слабые места (часть 2)
Chihonya
12:55
С пенсии шикануть решил, какой кот, кот тебе хавку приносит, а то с голоду бы помер, либо тишки свои грыз, тоже виртуальные)))
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
boldebouillie
12:54
скуяли?
Криптозима завершается – Биткоин находится в начале бычьего ралли, а инвесторы возвращаются
Константин Крестов
12:54
Автор, раз уж подались в "политоту", то а почему бы не написать статью о газифицировании внутри самой РФ ? Чем Европа заслужила ваше внимание, и чем так провинилась РФ, что всеми "рупорами Кремля" игн...
Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
daimos
12:53
Бедный кошак....
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
Seln
12:52
Тысячами, их закупают тысячами. На старте хоппер стоил 11к, а сейчас китайцы готовы их брать даже по 33к, зная, что потом по серым поставкам они будут ещё дороже. Резкий скачок цен на 4090 во всём мир...
RTX 4090 могут стать дефицитом из-за изменений планов производства
SOLOMiD
12:50
ахахах чё голодный? у меня кот хавает лучше чем ты) завидуй. вот тоже ждя кота . колбаса какаято . я такое не ем .
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем