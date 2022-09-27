Известия про переход появились в начале года.

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Наконец, польская студия-разработчик шутера World War 3 сообщила, что шутер полностью переходит на free-to-play модель распространения, в тот же день начнется официальное открытое бета-тестирование обновленной игры. Загрузить проект можно будет через фирменный лаунчер GLauncher, или всем известный Steam.

Игроки, которые приобретали шутер ранее, могут играть прямо сейчас, а вот остальным необходимо подождать еще два дня. Закрытое бета-тестирование завершилось 23 сентября. Отмечу, что игроки ранее игравшие в шутер потеряют весь прогресс, кроме полученных наград за внутриигровые испытания, может быть, разработчики предложат дополнительные бонусы для покупателей игры в будущем.

С 26 сентября по 3 октября пройдет первое событие, которое увеличивает получаемый опыт для повышения уровня. Это означает, что новички и ветераны смогут быстрее прокачать доступное оружие, и открыть обвесы для него. Те кто наблюдают за игрой официальных, избранных стримеров смогут получать награды по системе Drops. Кстати, на открытом тестировании введут переработанную версию Смоленска.

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Сейчас все еще есть возможность приобрести игру за реальные деньги, и в будущем получить приятные награды, а также получить бонус, в виде раннего доступа на три дня раньше остальных.