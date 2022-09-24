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Открытое бета-тестирование Modern Warfare 2 стартовало на ПК и Xbox
Наконец, сыграть с читерами могут и простые смертные.
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Более восьми дней обычные пользователи ПК и Xbox, которые не хотят покупать предварительный заказ по какой-либо причине облизывались, и видели, как все запускают игру вначале на PlayStation, а после и на ПК. А вот сегодня, буквально полчаса назад доступ открыли для всех желающих, даже на платформе Steam. То есть не нужно регистрировать сразу три аккаунта: Battle.net, Activision ID и собственно Steam. Для игры понадобится лишь стим и Activision ID. Вес проекта - почти 18 ГБ, после установки занимает около 25.

На всеобщей открытой бете, можно использовать любое оружие и всех доступных оперативников (кроме специальной косметики, которая выдается за покупку Vault Edition). Бета продлится два дня, и окончится ровно в 20:00 26 сентября. Релиз проекта запланирован на 28 октября, однако предзаказав игру можно сыграть в сюжетную кампанию на восемь дней раньше.

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Тем временем открытая бета в Steam бьет все рекорды, которые только можно. Бета привлекла примерно 110 тысяч одновременных пользователей, и это во время доступа только при покупке предварительного заказа. Как вы понимаете, через несколько часов онлайн станет еще больше, нежели было вчера. Выпуск игры и беты на площадке Steam - правильное решение.

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#infinity ward #call of duty #modern warfare #modern warfare 2 open beta
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