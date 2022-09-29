Спустя пять лет, разработчики наконец решились на такой шаг.

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Разработчики единственной мобильной коллекционной карточной игры про автомобили Top Drives выпустили дорожную карту на текущий год, согласно которой, в будущем нас ожидает полноценный Real-Time PvP режим. Однако такие масштабные изменения доберутся до игры не позже следующего года, а могут задержаться и вовсе на несколько лет, учитывая скорость работы Hutch Games и частоту обновлений проекта.

Согласно плану, зимой мы увидим дополнительную порцию автомобилей из коллекции "мировой выставки", этакая вторая часть масштабного обновления, разумеется с новыми испытаниями и паками за реальные деньги. В ноябре или декабре нас ждет апдейт с дополнительными 3D-моделями автомобилей, вероятно, изменению подвергнутся марка Porsche и Mercedes. Также разработчики собираются поправить работу серверов, чтобы не было вылетов на прямом месте, например когда заведомо побеждаешь противника, однако игра вылетает и снимает с тебя двойную порцию очков, якобы за преднамеренный выход. Ожидается также новый чемпионат на призовой автомобиль, и переработка погодных условий. Все это должно выйти до декабря текущего года.

Самое интересное запланировано на следующий год, хотя и может быть отменено (разработчики сами заявили, что могут отказаться от некоторых функций, или серьезно переработать их). Так, в следующем году нас ожидает переработка физики и клиренса автомобилей, появится возможность прокачивать легендарные автомобили используя дубликаты легендарных автомобилей и сделают адекватную систему обучения.

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В обозримом будущем разработчики переработают внутриигровой магазин, создадут некое подобие скинов на автомобили (вероятно, будет изменяться вид карточки, за плату и испытания). Также добавят систему достижений, и самое главное - PvP сражения в реальном времени с другими игроками, и все сопутствующие к этому режиму функции: ранги, лиги и награды.