Это намек на перенос? Отмену? Плохое качество?

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Вот умеют инсайдеры напугать, и заставить наблюдать за их новыми постами ожидая ответа на мучающий вопрос. Том Хендерсон в своем Twitter опубликовал пост, который, вероятно очень не понравится фанатам Need for Speed. По словам инсайдера, он очень обеспокоен будущим игры.

"В NFS пока не играл, но, честно говоря, очень переживаю за NFS."- Том Хендерсон.

Чтобы это не означало, это, вероятно, плохо для фанатов ожидающих игру. Никаких дополнительных подробностей и намеков не было, однако можно предположить и создать пару теорий:

Может быть, разработчики собираются перенести проект из-за плохой технической части.

А может быть, создатели решили выпустить игру в срок, но при этом имеет место большое количество багов и ошибок.

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Про отмену говорить не приходится, ибо разработчики приложили немало усилий (надеюсь) для разработки гоночной игры. По последней известной инсайдерской информации, игра выйдет в декабре текущего года, а полноценный анонс состоится этой осенью. По словам другого инсайдера игра перенесет пользователей в виртуальный Чикаго, и предложит прокатиться на сотнях автомобилей разных марок. Уже на релизе имеют место различные события, такие как дрифт-испытания и драг-рейсинг.