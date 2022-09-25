Пффф, а кто ожидал, что нас ждут серьезные изменения в античите?

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Если я скажу, что в Call of Duty имеются читеры, вы удивитесь? Думаю, что нет, ибо такая проблема преследует шутер с давних времен, и даже самый современный античит Ricochet не может остановить хакеров. Так вот, открытое бета-тестирование Modern Warfare 2 не стало исключением из правил, и по хакерской традиции, уже можно приобрести аимбот, валлхак, и другие вспомогательные средства, для достижения легких побед.

Открытая бета MW2 стартовала позавчера в 20:00 по московскому времени, сейчас поиграть в шутер могут лишь предзаказавшие игру на ПК или Xbox, и все желающие владельцы PlayStation. Уже сегодня, также в восемь вечера будет открыт доступ для всех, не обязательно даже регистрировать Battle.net, можно загрузить бета-клиент из Steam.

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Не прошло и дня, как читеры уже создали рабочий Wallhack, и AimBot, и уже применяют софт не стесняясь. Отмечу, что на данный момент разработчики не применили античит уровня Vanguard, так что на релизе проблема может быть менее заметной. Однако само бета-тестирование Modern Warfare 2, буквально рай для всех читеров, ибо бан заслужить довольно тяжело, пока игра не выйдет в официальный релиз. К слову, релиз состоится 28 октября, а поиграть в сюжетную кампанию можно 20 октября, если предзаказать игру.