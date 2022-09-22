А еще он согласен с тем, что пятая часть также провалилась.

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Недавно выступал Винс Зампелла, он пояснил, почему Battlefield 2042 провалилась, и стала, наверное, самой худшей частью шутера за всю историю серии. Он сказал, что разработчики банально поторопились с масштабными нововведениями, а работать над режимом для 128 игроков нужно было еще несколько лет. Вполне себе хорошее оправдание, ведь создатели хотели как лучше, а получилось как всегда.

Однако сегодня выступил генеральный директор EA Эндрю Уилсон, и он подтвердил, что Battleifeld 2042 и пятая часть - провальные игры. Директор сказал, что команде разработчиков предстоит еще много работы, а крупные франшизы не могут умереть от нескольких провалов. Проваливаются и фильмы, но это не означает, что продолжения не будет. Сейчас создатели активно работают, чтобы развивать франшизу далее. Директор считает, что творческая команда в настоящее время хороша, и амбициозна.

Что мы имеем складывая все интервью и заявления разработчиков и директоров: да, в последние годы у Battlefield черная полоса, часть за частью проваливается, не удивляя игроков новыми механиками, и кучей контента. Однако студия активно работает над улучшением игры, и обещает, что следующая игра, уж точно не подведет.

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Известно, что в следующей игре будет сюжетная кампания, однако дело в провале двух частей Battlefield состоит совершенно не в том, есть ли сюжетка, или ее нет. Это мультиплеерный шутер, в первую очередь он должен иметь много контента и хороших, проработанных локаций, с маленькими деталями. Ничего из этого не было в Battlefield 2042 - отдача, будто стреляем из пластикового пистолета. Локации - пустыня, в различных вариациях погоды и времен года. Операторы - несколько человек разных национальностей, однако игроков на локации 128, а операторов около десяти, вы сами понимаете, что происходит на поле боя, а именно битва клонов.