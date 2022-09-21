Впрочем, перенос в наше время совсем неудивительная ситуация, а порой ее отсутствие удивляет больше, нежели сам перенос.

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Вроде с каждым годом технологии улучшаются, производство ускоряется, но игр и разработчиков это не касается. Сейчас перенос это настолько обыденная вещь, что ее отсутствие удивляет больше, нежели ее присутствие. К сожалению, но перенос постиг и реалистичный шутер про войну в Ираке Six Days In Fallujah, по словам инсайдеров проект был перенесен на следующий год для доработки.

Инсайдер TheRealInsider в своем твиттере написал, что студии Highwire Games понадобится немного больше времени и ресурсов, чтобы обеспечить хорошее качество игры. Официально данный перенос состоится в конце года. Есть конечно шансы на то, что разработчики успеют сделать все необходимое, и откажутся от идеи переноса, тогда тайтл выйдет в релиз примерно в декабре.

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Six Days In Fallujah это реалистичный шутер, который повествует про войну в Ираке, а именно про вторую битву за Фаллуджу в 2004 году. Впервые проект был анонсирован аж в далеком 2009 году, и вызвал множество споров на политической почве. В том же году проект отменили. Новый анонс состоялся в прошлом году. Отчасти студию можно понять, сотрудников не так уж много, а поставили они себе цели довольно амбициозные. Создатели постараются воссоздать те события максимально реалистично, в том числе записывая звуки оружия и артиллерии, и прося помощи у ветеранов.