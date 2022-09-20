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Сегодня начался этап приема заявок на закрытое бета-тестирование гоночного симулятора RennSport. Для подачи заявки необходимо перейти на официальный сайт игры, войти в аккаунт и подать заявку. Спустя некоторое время, вас, возможно отберут на закрытое тестирование.
На данный момент проект находится в стадии закрытого альфа-тестирования (участие только по приглашению разработчиков), кстати, серверы все еще стабильно работают. Ключи для загрузки игры были разосланы профессиональным гонщикам и журналистам для оценки и получения отзывов. В конце текущего года начнется этап закрытого бета-тестирования, куда могут попасть все желающие, но весомую роль играет везение. Кстати получить ключ на данную бету можно следя за социальными сетями разработчиков.
И наконец 2023 год, RennSport перейдет в этап открытого бета-тестирования. На этом этапе опробовать игру смогут все желающие совершенно бесплатно, и уже в том же году игра выйдет в официальный релиз. В течение следующих недель создатели будут активно работать над проектом внося множество изменений на основе отзывов игроков, регулярная выдача ключей стартует в конце осени.