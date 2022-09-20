Релиз запланирован на следующий год.

реклама

Сегодня начался этап приема заявок на закрытое бета-тестирование гоночного симулятора RennSport. Для подачи заявки необходимо перейти на официальный сайт игры, войти в аккаунт и подать заявку. Спустя некоторое время, вас, возможно отберут на закрытое тестирование.

На данный момент проект находится в стадии закрытого альфа-тестирования (участие только по приглашению разработчиков), кстати, серверы все еще стабильно работают. Ключи для загрузки игры были разосланы профессиональным гонщикам и журналистам для оценки и получения отзывов. В конце текущего года начнется этап закрытого бета-тестирования, куда могут попасть все желающие, но весомую роль играет везение. Кстати получить ключ на данную бету можно следя за социальными сетями разработчиков.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

И наконец 2023 год, RennSport перейдет в этап открытого бета-тестирования. На этом этапе опробовать игру смогут все желающие совершенно бесплатно, и уже в том же году игра выйдет в официальный релиз. В течение следующих недель создатели будут активно работать над проектом внося множество изменений на основе отзывов игроков, регулярная выдача ключей стартует в конце осени.