Теперь необходимо лишь зарегистрироваться и пройти верификацию.

реклама

RuStore продолжает развиваться, и останавливаться на данном этапе никак нельзя, если конечно есть желание развивать российские приложения. Сегодня возможность публиковать приложения получили все разработчики, а весь процесс сводится к банальной регистрации и верификации за несколько минут с помощью автоматизированной системы. Верификация предназначена для того, чтобы исключить загрузку "вирусных" и пустых приложений, Google Play, наверное, вздохнул и позавидовал в сторонке.

Чтобы пройти верификацию, разработчику необходимо иметь личный VK ID, адрес сайта или любой страницы в социальной сети, номер телефона, и конечно загрузить паспорт. Далее за несколько минут алгоритмы проверяют предоставленные данные, и выдают доступ к публикации приложений. Новые правила действуют для всех пользователей.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Тем временем, совсем недавно в магазине RuStore появилась возможность покупки платных приложений. Все работает также просто, как и в магазине Google Play и App Store - привязал банковскую карту и оплатил покупку в один клик, максимальный срок по принятым платежам один день. Разработчикам необходимо активировать монетизацию, и поделиться доходом от покупок в размере 15%. Кстати, и опять RuStore выгоднее, ибо в иностранных магазинах комиссия составляет 30%.