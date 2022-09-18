Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
В RuStore упростили публикацию приложений для разработчиков
Теперь необходимо лишь зарегистрироваться и пройти верификацию.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

реклама

RuStore продолжает развиваться, и останавливаться на данном этапе никак нельзя, если конечно есть желание развивать российские приложения. Сегодня возможность публиковать приложения получили все разработчики, а весь процесс сводится к банальной регистрации и верификации за несколько минут с помощью автоматизированной системы. Верификация предназначена для того, чтобы исключить загрузку "вирусных" и пустых приложений, Google Play, наверное, вздохнул и позавидовал в сторонке.

Чтобы пройти верификацию, разработчику необходимо иметь личный VK ID, адрес сайта или любой страницы в социальной сети, номер телефона, и конечно загрузить паспорт. Далее за несколько минут алгоритмы проверяют предоставленные данные, и выдают доступ к публикации приложений. Новые правила действуют для всех пользователей.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Тем временем, совсем недавно в магазине RuStore появилась возможность покупки платных приложений. Все работает также просто, как и в магазине Google Play и App Store - привязал банковскую карту и оплатил покупку в один клик, максимальный срок по принятым платежам один день. Разработчикам необходимо активировать монетизацию, и поделиться доходом от покупок в размере 15%. Кстати, и опять RuStore выгоднее, ибо в иностранных магазинах комиссия составляет 30%.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rustore
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Пиратский онлайн-кинотеатр Zetflix просит добавить его приложение в магазины RuStore и NashStore
Приложение RuStore получило функцию, которая позволяет проводить покупки внутри приложения
Опубликована статистика самых скачиваемых приложений RuStore – лидирует Сбербанк Онлайн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NASA: на Марсе найдены следы жизни
13
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
53
Геймер купил ультимативный ПК за 500 000р на базе Core i9-12900КF и СЖО, но столкнулся с перегревом
31
В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
17
Квартальные поставки 5G смартфонов впервые обогнали 4G
1
Минерал с Луны по мнению китайских ученых может стать ключом к открытию неограниченной энергии
7
6 процессоров для тех, кто не собирается разгонять ПК и хочет получить много fps по низкой цене
5
Увеличение роста за $150 тысяч стало очень популярным среди сотрудников Google, Amazon и Microsoft
19
Третий по величине индивидуальный акционер Tesla вложил в компанию больше денег, чем Илон Маск
3
Майнинг на видеокартах перестал приносить прибыль – сотни тысяч фермеров работают в минус
14
Майнеры кочуют между монетами в поисках хоть какой-то выгодности
45
AMD не ориентируется на сроки доступности новых техпроцессов при их внедрении
+
Цена RTX 3090 на вторичном рынке упала почти до $699, а RTX 3080 продаётся за $499
16
После перехода Ethеreum на PoS майнинг на видеокартах ушёл в минус, не окупая даже электричество
23
Какую видеоарту купить для прохождения Cyberpunk 2077 – NVIDIA vs AMD в борьбе за кошельки геймеров
13
Крысы под названием "голые землекопы" помогут ученым в борьбе с онкологией и деменцией
3
AMD не видит смысла создавать особые экономичные ядра по примеру Intel
58
Видео: трейлер психоделического хоррора The Dark World: Karma про поиски воспоминаний
1
Gigabyte собирается выпустить RTX 3070 Ti 16Gb, RTX 3070 Ti 8Gb и ещё несколько новых моделей
22
В США разработали проект, который сможет ежегодно удалять из атмосферы до 5 млн тонн CO2
28

Популярные статьи

Видеокарта для ждуна – стоит ли покупать видеокарту прямо сегодня, или лучше подождать до 2023 года
23
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
111
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
33
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
12
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
52
Инструкция как обновить Windows Vista до самой последней версии 6.0.6003.21666 от 13-09-2022
24
Курс рубля может упасть в 2022г – Минфин РФ рассказал, что покупать и куда инвестировать рубли
12
"Тор: Любовь и гром": грибы и козлы
16
Phantom Fury - продолжение шутера в ретро стилистике Ion Fury
4

Сейчас обсуждают

MaratSPb329
12:52
Самой нормальной прогревалкой для карт я считаю World of Tanks. Только в ней я мог заметить самые высокие температуры на своей карте. Никакой бублик или другой бенч сильнее не разогревал карту.
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
ddr22
12:50
никак. на висту майкрософт делает обновления а на миллениум нет.
Инструкция как обновить Windows Vista до самой последней версии 6.0.6003.21666 от 13-09-2022
Ханыга
12:49
Лучше бы наступила эпоха нового движка в игре, на котором по крайней мере с высоты будут видны мелкие детали на земле. Какой толк вводить все эти самолеты и беспилотники с крутыми ракетами воздух-земл...
В War Thunder наступила эпоха дронов с новым обновлением
Василий Сорокин
12:46
Пиздаболик, я что то не увидел что у меня в городе или деревнях которые есздил дети постоянно визжат и бросают мусор ))) как и срач возле дорог. Хотя если постараться найти то можно найти этот мусор, ...
В Финляндии машины с российскими номерами царапают и обливают краской
Эдгар Кот
12:43
Автору надо свои полярисы продать, будь аккыратен на авито, не слей ему 3070)) потому что статья бред собаки сутулой от и до. Реально реклама походу какая то просто)
В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
Stanislav_i
12:43
Как это работает?
В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
Dmitry Mitry
12:41
Ion Fury была отличная, но поскольку игру делает не Voidpoint, то что получится, неизвестно.
Phantom Fury - продолжение шутера в ретро стилистике Ion Fury
Дмитрий
12:40
Добрый кола до моего города еще не доехал. но на ютубе уже полно обзоров кто купил в Москве. Funky Monkey пил нормально но послевкусие конеш более дешевое и тока в одном магазине бывает CoolCola,...
Кто пришёл на замену Pepsi и Coca-Cola в магазины РФ – Кола из Ирана и 186 российских аналогов
И л ь д а р
12:40
Я не по теме решил написать, а в общем. Об использовании выражения "от слова совсем". Это тотальная проблема Рунета. Корректоры нужны или авторам учить русский язык. Кроме того, в правилах конференции...
В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
Эдгар Кот
12:40
Еслиб ты разбирался как это работает, то глупости про подкрутку не писал. Вилами по воде водишь
В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем