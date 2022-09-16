Разработчик уверенно двигается к релизу.

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Польский разработчик Slavic Magic продолжает активно двигаться к релизу стратегии Manor Lords. Сегодня он выпустил сообщение в твиттере, где сообщил, что в рамках мероприятия Steam Next Fest выпустит демонстрационную версию стратегии для всех желающих. На данный момент игру можно опробовать только попав в альфа-тестирование, однако за несколько месяцев успешно прошли отбор лишь 60 человек.

Manor Lords это градострой с элементами стратегии в реальном времени. Игра переносит вас в роль средневекового правителя, на вас выпадает задача построить поселение, и активно защищать его от набегов других королей. Игра сочетает в себе проработанную систему строительства и населения, а также крупномасштабные тактические бои.

На развитие поселения сильно влияет рельеф и торговля, потому необходимо правильно выбирать место для строительства первых домов. Здания вдохновлены реальными историческими постройками Европы XI-XV века. В игре имеется динамическая смена погодных условий и времен года, а города могут охватить различные заболевания и эпидемии.

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В игре имеет место система персонажей, боевого духа солдат, снаряжения и навыков. На данный момент игра находится в альфа-тестировании.