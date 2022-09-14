Здесь можно воплотить самые грязные политические фантазии, в том числе начать третью мировую, или привести США к коммунизму.

реклама

Government Simulator 2 является аналогом другой популярной геополитической игры Democracy 4. Искусственный интеллект полностью моделирует целую страну: ВВП, экономику, население, долг, отношения с другими странами и так далее. Отличием от Democracy 4 является то, что игра предлагает также участвовать на мировой арене и влиять на мир в целом, в том числе объявляя войны и вассализируя конкурентов. Democracy 4 в свою очередь фокусируется лишь на внутренней обстановке страны.

Вы имеете право попробовать превратить США в коммунистический рай, объявить третью мировую, устроить ядерный армагеддон, и даже привести Россию к капиталистической утопии. Игрок должен решать экономические, социальные, и политические проблемы, не забывая про силу природы: в любой момент вы можете столкнуться с масштабным цунами, торнадо, и крупными пожарами в лесах, что сильно бьет по экономике страны. Однако никто не запрещает использовать это в свою пользу.

Вначале каждой партии можно поставить себе цель, и в последствии двигаться к ее успешной реализации. Можно менять множество законов, например установить налог на сверхприбыль, повысить пенсионный возраст до небес, и ввести тотальную цензуру.

Вы также имеете право начать войну с другими государствами, в том числе используя стратегическое вооружение (вам будут отвечать тем же, и незамедлительно). Победив другую страну можно установить дружественный режим, или вовсе устроить анархию и гражданскую войну. Кстати, можно успешно моделировать различные конфликты реального мира, ибо игра использует лишь реальную статистику и доступные данные в открытом доступе.

В игре имеется система прессы и общественности. Можно влиять на СМИ, и подкупить всю сеть в целом. Вначале можно сыграть за США, Германию, Россию, Францию, Великобританию, Швейцарию, Италию и Австрию. В будущем разработчики добавят новый контент, но игроки вполне могут разобраться с моддингом и создавать свои собственные страны (необходимо будет искать данные про каждую страну самостоятельно).

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом 3060 Ti за 40 тр в Регарде RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



