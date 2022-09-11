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Создатели War Thunder продолжают делиться подробностями следующего обновления "Эпоха дронов". В частности была показана новая крупная морская локация, техника и дроны.
Локация "Золотой залив" это узкий пролив между заливом и открытым морем, где участвуют в битвах игроки на кораблях и авиации. Игроки на кораблях вынуждены разыскивать врага среди кучи сухогрузов и танкеров, все они разбросаны по карте и закрывают обзор на противника. В центре расположился висячий мост, разработчики планируют, что здесь будут происходить самые масштабные битвы в матчах. Разработчики вдохновлялись легендарным заливом и мостом в Сан-Франциско. На суше можно обнаружить зеленые холмы, горы, и небольшие городки. На карте не смогут участвовать игроки на танках, только авиация и корабли (дроны также не поддерживаются, так как необходим класс лёгкой техники).
Далее создатели показали ветку китайских вертолетов. Первый ударный вертолет, это Z-9WA созданный после изучения французского Dauphin. Далее идет ударно-разведывательный Z-11WA и Z-19. Полноценный тяжелый ударный вертолет Z-10 был разработан в паре с российскими конструкторами.
На первых уровнях можно встретить совсем маленький HJ-8C, но с отличными ракетами на борту, которые могут поразить любую бронетехнику противника на суше.
Также будут введены премиум вертолет Италии T129 ATAK, ударный вертолет Rooivalk Mk1F из Британии и реактивный истребитель Франции — Mirage 2000C-S5.