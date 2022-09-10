Хорошая игра на некстген консолях, но не на ПК.

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Вот и подошел день релиза спортивного симулятора NBA 2k23, без сюрпризов конечно не обошлось, но обо всем по порядку. Начнем с хороших новостей, а именно, все покупатели проекта на некстген консолях получают нововведения в полном объеме: новая графика, текстуры, эффекты и анимации. Игра занимает около 150 ГБ на консолях Xbox Series и PlayStation 5, на ПК и старых консолях вес меньше на десяток ГБ.

Благо все нововведения в геймплейном плане доступны всем пользователям на всех платформах, например новый (старый) режим Jordan Challenge. Создатели вернули старые задачи, и добавили несколько новых. В данном режиме вы берете на себя роль Майкла Джордана и будете участвовать в его звездных матчах, например в финалах NBA, выполняя его фирменные трюки.

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К сожалению, но игроки на ПК не получают графических некстген нововведений, а владельцы PlayStation 4 и Xbox One только половину. Разумеется многие игроки остались недовольны таким развитием событий, и обзоры в Steam максимально отрицательные. А еще пользователи жалуются на плохую оптимизацию, баги и лаги, что, скорее всего, будет исправлено в ближайшем хотфиксе. Ну а пока, создатели вновь опозорились перед сообществом ПК-геймеров.