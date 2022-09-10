Большие танки пришли на мобильные устройства.

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Долгое время разработчики мобильной Tank Company скрывали дату релиза. Сначала игра должна была получить второй бета-тест, потом появились слухи про релиз в августе, и вот наконец разработчики опубликовали официальное сообщение, в котором указана дата релиза 15 сентября на всех платформах по всему миру.

Аккаунты с бета-тестирования должны перенести, в том числе заработанные танки в испытаниях (только первый тест по СНГ). К сожалению, но пользователи iOS не смогут получить вознаграждение за испытания бета-теста, ибо тестирование там не проводилось, и проводится не будет. На релизе в игре будет несколько наций и веток, в том числе "Арта". Ожидается боевой пропуск, 3D-предметы, которые можно установить на танк, и оптимизация под большинство Android устройств.

С момента последнего тестирования создатели поработали над графической составляющей, было улучшено разрешение и текстуры, а сами раскраски танков стали более проработанными. В будущем, создатели введут новые редкие ветки танков (Израиль, Турция), режимы и рейтинг.

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Tank Company это мобильная игра на Android и iOS которая является аналогом больших танков от Wargaming. Здесь есть все прелести ПК-танков: артиллерия, графика, и эксклюзивные 8-уровневые ветки прокачки.