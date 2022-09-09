Разработчики предлагают игрокам потратить кредиты до релиза второй части шутера.

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Overwatch 2 уже совсем скоро выходит в глобальный релиз, а именно 4 октября для ПК и консолей. Разработчики изменили внутриигровую валюту на новую во второй части, из-за чего использовать кредиты для покупки скинов станет невозможным, потому создатели предлагают игрокам временную акцию: на протяжении всего сентября имеется возможность приобрести любой косметический сезонный предмет за кредиты, а как вы понимаете, на это купится довольно много человек, ибо получить данную косметику в дальнейшем невозможно.

Приобрести можно только те предметы, которые появлялись в сезонных лутбоксах. Купить награды за испытания не представляется возможным, даже банальные граффити заблокированы. Легендарные для всех фанатов скины из старой лиги не вернутся в продажу. Также разработчики не дают возможности приобрести скины, которые продавались за реальные деньги, либо те, что разыгрывались во временном мероприятии.

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Отмечу, что все кредиты будут перенесены в следующую часть шутера, однако они не будут использоваться также, как в Overwatch. Скорее всего, будет создан иной, отдельный магазин для трат кредитов. Как их зарабатывать в будущей второй части также неясно, но понятно лишь одно - пора тратить кредиты как можно скорее, ибо второго шанса заполучить старые скины не будет.