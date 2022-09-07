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Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, что ожидает игроков в патче 1.6
Ну собственно ожидания были куда больше.
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Наверное, все фанаты Cyberpunk 2077 ждали сегодняшнего дня, однако польская студия вместо радости, вновь разочаровала сообщество. Дело в том, что многие игроки ожидали сюжетное дополнение в этом году, но создатели считают иначе: релиз сюжетного DLC запланирован только на следующий год. А в следующем году опять перенос, или как?

Ну да ладно, в любом случае у нас остается патч 1.6 с новым контентом по аниме Edgerunners. Собственно контент из аниме будет введен в рамках бесплатного дополнения, однако это не все улучшения. Разработчики обещают ввести функцию гардероба, которая позволит изменять внешний вид без потери очков брони. Также введены три заказа для фиксеров, 6 единиц огнестрельного оружия, и еще 5 ближнего боя. В клиниках риперов можно будет изменять лицо и саму внешность главного героя, а если вам надоели стандартные прически, то создатели подготовили новые их виды. В остальном это исправления ошибок и различные улучшения в техническом плане.

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Последнее крупное изменение для фанатов игры, которые разбираются в моддинге — инструмент REDmod. Данная программа должна облегчить установку модификаций и их разработку. Создатели модификаций получат расширенные возможности для работы над новым контентом. Надеемся, что это позволит серьезнее модифицировать игру.

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#cyberpunk 2077
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