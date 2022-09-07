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Следующая глава в королевской битве Fortnite может кардинально поменять геймплей, ибо разработчики могут ввести режим от первого лица. Про эту функцию ходят слухи уже несколько месяцев, однако с того момента никаких официальных заявлений не было опубликовано. Сегодня известный датамайнер опубликовал список нововведений, которые, скорее всего, появятся в следующей главе. Отмечу, что HypeX имеет за собой огромный список подтвержденных утечек по королевской битве, что повышает доверие сообщества к его "сливу".
Так, HypeX считает, что в ближайшем будущем игроки Fortnite увидят режим от первого лица, мотоциклы, режим 50 на 50, крупное количество косметики приуроченной к Хэллоуину, и другие наборы. Среди них, имеется перчатка железного человека, улучшенные планеры, и Squad heal item.
Из этого списка также становиться понятно, что можно ожидать крупный ивент на Хэллоуин в октябре, ожидается целый тематический режим с боссом.
Первое лицо принесет с собой совершенно новые эмоции от игры, ибо в таком режиме невозможно рассматривать противников через стены, удобно "кемперить", и сам обзор несколько уменьшается. Во всех королевских битвах, режим от первого лица зачастую сложнее, нежели от 3-го лица.