Можно перенести контент из второй части и наслаждаться симулятором.

реклама

Dovetail Game наконец полностью доработала симулятор Train Sim World 3, сегодня состоялся успешный релиз проекта на консолях и ПК. Третья часть предлагает покупателям новую графику, эффекты, контент, крупные сценарии, и большие карты. Также разработчики предлагают возможность перенести дополнения из второй части, но при этом пропадают новые погодные эффекты, и функции, которых не было во второй части. Это связано с тем, что дополнение весьма сложно адаптировать без специальной усиленной работы.

На новых локациях можно испробовать систему динамической погоды, ее изменение напрямую влияет на поведение состава, а по пути можно повстречать различные экстренные ситуации: падение дерева на железную дорогу, поезд, который двигается навстречу вам, и даже проблемы с вашим поездом. Чтобы изучить новые механики, рекомендуется пройти обучение в учебном центре - в нем присутствуют несколько миссий, которые позволяют ознакомиться с основными экстренными ситуациями.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На данный момент разработчики предлагают прокатиться по трем крупным маршрутам в Германии, Калифорнии и Великобритании. Deluxe Edition предоставляет покупателям дополнение Spirit of Steam, оно открывает доступ к электрическим, дизельным, и паровым поездам.