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Dovetail Game наконец полностью доработала симулятор Train Sim World 3, сегодня состоялся успешный релиз проекта на консолях и ПК. Третья часть предлагает покупателям новую графику, эффекты, контент, крупные сценарии, и большие карты. Также разработчики предлагают возможность перенести дополнения из второй части, но при этом пропадают новые погодные эффекты, и функции, которых не было во второй части. Это связано с тем, что дополнение весьма сложно адаптировать без специальной усиленной работы.
На новых локациях можно испробовать систему динамической погоды, ее изменение напрямую влияет на поведение состава, а по пути можно повстречать различные экстренные ситуации: падение дерева на железную дорогу, поезд, который двигается навстречу вам, и даже проблемы с вашим поездом. Чтобы изучить новые механики, рекомендуется пройти обучение в учебном центре - в нем присутствуют несколько миссий, которые позволяют ознакомиться с основными экстренными ситуациями.
На данный момент разработчики предлагают прокатиться по трем крупным маршрутам в Германии, Калифорнии и Великобритании. Deluxe Edition предоставляет покупателям дополнение Spirit of Steam, оно открывает доступ к электрическим, дизельным, и паровым поездам.