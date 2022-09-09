С момента последних утечек особых изменений не наблюдается.

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Будущая игра Skate. от Electronic Arts является весьма ожидаемой, в связи с чем избежать утечек почти невозможно. С момента запуска последнего закрытого бета-тестирования, было слито очень много интересной информации. Прошло немного времени без заявлений инсайдеров, однако волна утечек вновь началась. Сегодня инсайдеры могут поделиться коротким клипом демонстрирующим игровые локации, и кастомизацию персонажа.

Вся информация опубликована на Reddit пользователем Parzalai. Хочу отметить, что данный пользователь был забанен в прошлом году за слитые кадры с тестирования Skate. Клип можно загрузить и посмотреть через Google диск.

Как вы понимаете, на данный момент игра очень сырая, графика не сможет удивить, а анимации могут показаться весьма плохими. Но не будем заострять на этом внимание, мы ведь пришли сюда за готовым геймплеем.

За две минуты была показана одна из игровых локаций, она еще не доделана, потому перейдем к отрывку, когда пользователь продемонстрировал внутриигровое меню. Во-первых, имеется внутриигровой магазин, Social система, и галерея. Во-вторых, тут же можно обнаружить присутствие донатной валюты Taps, и различные уровни, в том числе за взаимодействие с пользователями.

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Сама карта будет немаленькой, она разделена на четыре района. Автобусные остановки, скорее всего, выступят в роли быстрого перемещения по карте. Настраивать персонажа можно прямо во время активной игры, настройке поддается голос, одежда, и скейт. Похоже имеют место различные челленджи, аналог PvE миссий.