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Ubisoft поделилась некоторой информацией про The Division Heartland
А теперь ждем Ubisoft Forward.
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Французская компания Ubisoft поделилась подробностями про грядущую игру The Division Heartland. Информацию передал пользователь Twitter под ником Unknown1Z1, он отметил, что проект получил отметку "Coming Soon" в официальном магазине французов. На той же странице можно было прочитать краткое описание игры, и посмотреть краткий ролик. К сожалению, но на данный момент, страница была удалена разработчиками.

The Division Heartland является бесплатным онлайн-шутером, который переносит игроков в вымышленный город Америки. Создатели отметили доступность режима PvPvE и просто PvE в виде различных операций. На поле боя можно выполнять различные задания за награду, выбирать одного из шести агентов, и один из трех классов в начале каждого матча. Каждый класс имеет свои преимущества и минусы, а также уникальные навыки недоступные остальным. В режиме PvPvE принимают участие до 45 игроков одновременно, не считая персонажей, под управлением искусственного интеллекта.

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Остальные подробности, скорее всего, будут представлены на официальном мероприятии Ubisoft Forward, его проведение запланировано на 10 сентября. Предполагать дату релиза пока не приходится.

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#ubisoft #the division #ubisoft forward
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