Однако забыли уточнить дату релиза.

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Мобильные фанаты World of Tanks давно ждут более серьезных битв с артиллерией и сражениями крупного масштаба 15 на 15. Однако World of Tanks: Blitz особо не предлагает новинок в плане масштабности, а вот проект Tank Company от известной китайской компании NetEase Games вполне себе хорошая замена ББ. Уже проходило первое тестирование, на котором была доступна артиллерия, битвы 15 на 15, аркадные режимы, графика на уровне PUBG Mobile и многое другое, в том числе донат (да, прямо на бета-тестировании, но это китайцы).

Релиз ожидался в текущем году, однако на данный момент разработчики все еще не сказали, когда ждать официального запуска на глобальном рынке. Сейчас проект доступен для игроков в Китае, чтобы зарегистрироваться в игре необходимо иметь WeChat и китайский номер телефона.

Так вот, сегодня создатели ответили на 24 популярных вопроса, а я отобрал самые интересные, давайте с ними ознакомимся:

Будет ли у игроков возможность модифицировать танк как в ПК версии WoT? - Мы работаем над 3D-моделями аксессуаров, которые можно установить на свой танк. Будет ли в проекте 90 или 120 FPS? - Текущий предел частоты кадров составляет 60 FPS, данная настройка доступна для всех мобильных устройств, в том числе бюджетных. Мы пытались реализовать 90 кадров и выше, однако некоторые устройства не могут потянуть это, в целях безопасности мы не даем возможности включить такую частоту. Будет ли еще один тест до официального релиза? - Мы надеемся запустить тест на территории Северной Америки. Смогут ли пользователи iOS получить награды за прошлый тест, доступный только на Android? - К сожалению, нет. Получить награды можно только тем, кто непосредственно участвовал в ивенте. Почему недоступна предварительная регистрация в Google Play? - В будущем, на территории некоторых стран такая возможность появится.

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Также разработчики пообещали запустить iOS и ПК версию, добавить эксклюзивные танки редких наций (Африка, Израиль), и создать погодные условия. Дата релиза осталась неизвестной, но по некоторым данным ею может стать середина сентября.