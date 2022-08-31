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Пару недель назад создатели eFootball 2022 объявили, что в конце августа футсим будет обновлен до версии 2.0, и получит новое название с приставкой "2023". Но что тут поменялось, кроме названия? Давайте разберемся:
Во-первых, это конечно новая лига Liga BBVA MX (Мексика) с десятками новых футбольных команд. Также было введено шесть стадионов в стиле Мексики, и обновлены данные всех доступных лиг в игре на текущий сезон.
Фотографии игроков, менеджеров, тренеров, и других персонажей были обновлены. Рекламные щиты и полоски на траве также были несколько изменены, и создатели также отметили улучшение графики. В том числе улучшились текстуры игроков и мячей. Создатели несколько поменяли звуковое сопровождение (музыка) и подправили комментаторов. Разработчики отметили, что некоторые обновления могут применяться не сразу, и придется подождать до ближайшего хотфикса. Даже здесь, без ошибок не обошлось.
Полный патч-ноут доступен на официальном сайте, и также на страничке Steam. Далее ожидаем новые ролики на YouTube со сравнением версии прошлого года, и 2023. Как вы понимаете особых изменений в геймплее не случилось, и в ближайшее время оценки игроков точно не поменяются, все таки с геймплеем тоже много ошибок и проблем.