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eFootball была обновлена до версии 2023 года: новая графика и обновленные футбольные команды
А оценки не меняются, как и геймплей.
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Пару недель назад создатели eFootball 2022 объявили, что в конце августа футсим будет обновлен до версии 2.0, и получит новое название с приставкой "2023". Но что тут поменялось, кроме названия? Давайте разберемся:

Во-первых, это конечно новая лига Liga BBVA MX (Мексика) с десятками новых футбольных команд. Также было введено шесть стадионов в стиле Мексики, и обновлены данные всех доступных лиг в игре на текущий сезон.

Фотографии игроков, менеджеров, тренеров, и других персонажей были обновлены. Рекламные щиты и полоски на траве также были несколько изменены, и создатели также отметили улучшение графики. В том числе улучшились текстуры игроков и мячей. Создатели несколько поменяли звуковое сопровождение (музыка) и подправили комментаторов. Разработчики отметили, что некоторые обновления могут применяться не сразу, и придется подождать до ближайшего хотфикса. Даже здесь, без ошибок не обошлось.

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Полный патч-ноут доступен на официальном сайте, и также на страничке Steam. Далее ожидаем новые ролики на YouTube со сравнением версии прошлого года, и 2023. Как вы понимаете особых изменений в геймплее не случилось, и в ближайшее время оценки игроков точно не поменяются, все таки с геймплеем тоже много ошибок и проблем.

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#konami #футбол #efootball #efootball 2022 #футбольный симулятор #футсим #efootball 2023
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