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Team17 раскрыла дату, когда реалистичный тактический шутер Marauders выходит в ранний доступ Steam, и когда будут проведены первые тестирования. Так, проект можно будет приобрести в октябре текущего года в Steam, а что касается раннего тестирования — оно пройдет в сентябре, с 6 по 14 число можно будет поиграть в шутер предварительно зарегистрировавшись. Тестирование будет проводиться на площадке Steam, так что проблем с регистрацией не возникнет, наверное. Вероятно, будет установлено ограничение в энное количество пользователей, и по его достижении автоматическая регистрация будет отключена в пользу ручного одобрения заявок.
А что такое Marauders? - это тактический онлайн шутер с видом от первого лица, который переносит вас во вселенную научно-фантастической антиутопии. Вы становитесь космическим пиратом. Шутер поддерживает кооператив до четырех человек, в самих матчах можно встретить как врагов под управлением искусственного интеллекта, так и реальных пользователей. Игра полностью поддерживает русский язык, и уже имеется информация по поводу системных требований:
- Минимально необходимо иметь видеокарту Nvidia GeForce GTX 760 с процессором Intel Core i5-4570, и обязательно 12 ГБ оперативной памяти.