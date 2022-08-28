Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Шутер Marauders выйдет в ранний доступ в октябре
Ранние тесты проведут в сентябре.
рекомендации
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

Team17 раскрыла дату, когда реалистичный тактический шутер Marauders выходит в ранний доступ Steam, и когда будут проведены первые тестирования. Так, проект можно будет приобрести в октябре текущего года в Steam, а что касается раннего тестирования — оно пройдет в сентябре, с 6 по 14 число можно будет поиграть в шутер предварительно зарегистрировавшись. Тестирование будет проводиться на площадке Steam, так что проблем с регистрацией не возникнет, наверное. Вероятно, будет установлено ограничение в энное количество пользователей, и по его достижении автоматическая регистрация будет отключена в пользу ручного одобрения заявок.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

А что такое Marauders? - это тактический онлайн шутер с видом от первого лица, который переносит вас во вселенную научно-фантастической антиутопии. Вы становитесь космическим пиратом. Шутер поддерживает кооператив до четырех человек, в самих матчах можно встретить как врагов под управлением искусственного интеллекта, так и реальных пользователей. Игра полностью поддерживает русский язык, и уже имеется информация по поводу системных требований:

  • Минимально необходимо иметь видеокарту Nvidia GeForce GTX 760 с процессором Intel Core i5-4570, и обязательно 12 ГБ оперативной памяти.
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#шутер #ранний доступ #marauders #октябрь
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выживалка в Тихом Океане Stranded Deep покинула ранний доступ
Ultimate Fishing Simulator 2 выйдет в раннем доступе 22 августа
Mount and Blade 2 выходит из раннего доступа в октябре
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг всё – фермеры не планируют продавать видеокарты и массово переходят на Ethereum Classic
16
Дефектная видеопамять Hynix оказалась и на видеокартах RTX3060 Ti производства 2022 года
45
Эпоха свободной ОС Linux подошла к концу – Fedora и Ubuntu начали следить за пользователями
5
В World of Tanks грядут большие перемены – какую видеокарту купить для перехода в EU-регион
29
Девочка с помощью любительской радиостанции смогла дозвониться до астронавта МКС
12
Астрономы обнаружили на расстоянии в сто световых лет планету, покрытую океаном
9
NVIDIA против AMD – какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р, 2К и 4К
16
Смартфон Nokia G400 5G, с дисплеем 120 Гц и процессором Snapdragon 480+, теперь доступен для покупки
5
Народные GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti почти в 1.5 раза быстрее своих предшественниц — инсайд
12
Сколько стоит процессор для требовательных игр в разрешении 2К – 5 геймерских CPU от 18 000р
14
Огромная декоративная упаковка, похожая на звёздные врата — так Intel доставляет видеокарты моддерам
3
"Царь-двигатель" РД-171МВ официально лучший в мире - его мощность 250 тыс. лошадиных сил
21
Курс Эфира рухнул в ожидании PoS и падения экономики США – сколько будут стоить 1 ETH после 15.09
11
Инсайдер поделился производительностью RTX 4060 и RTX 4060 Ti
19
SSD vs HDD – стоит ли покупать скоростной накопитель для игр на примере Marvel's Spider-Man
11
В NASA разрабатывают проект радиотелескопа, способного заглянуть дальше чем телескоп Джеймс Уэбб
9
VK Play запустил бета-тест платформы для прямых трансляций, которая внешне сильно напоминает Twitch
+
Геймеры обрушили рейтинг Path of Exile в ответ на неанонсированное снижение шанса выпадения предметов
1
Ryzen 7 7700X и Ryzen 9 7950X (ES) удалось протестировать в CPU-Z — новинки позади CPU Raptor Lake
19
С выходом решений поколения RDNA 3 компания AMD начнёт теснить NVIDIA на рынке видеокарт
5

Популярные статьи

"Реальная частота памяти" или о вашей отсталости от технологий
51
Как установить SATA накопители, если корпус слишком маленький для этого
42
В США назревает гражданское противостояние – стоит ли ждать войны и в чём причина противоречий
118
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
24
Краткое тестирование в игре Saints Row 2022
12
Исследования показали, что терапия псилоцибином снижает употребление алкоголя на 83%
21
"Танцующие волчки" - Thermaltake Engine 27 vs Zotac Magnus on i5-12400
17
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
4

Сейчас обсуждают

Владимир Хацкелевич
01:26
Какой богатый 😛
Microsoft присылает уведомления о прекращении поддержки Windows 7
REY_B_
01:22
Шлак. Стекло вынесено вперёд и не защищено от удара в угол. Падение плашмя выдержит любое стекло. А удар в кромку стекла, скорей всего любое расколет. Что всегда стёкла и бьёт. Для защищённого телефон...
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
Юрий Соколов
01:20
а нельзя было просто кнопку мыши зажать и своими делами заниматься? О_о
Геймер потратил 2500 часов в Minecraft, чтобы дойти до конца карты
unboldesoupe
01:17
Что афтер днс забыл на этой свалке?
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
Анна Невская
01:17
британские ученые изобрели клонирование. ну офигеть!!!
Ученым удалось "создать" зародыш мыши, обойдя привычные способы зарождения жизни
neSaint
01:06
в RE8 главное замок перетерпеть с этой вампиршей ) хоть ее и рекламили но имхо начало у игры слабое, дальше пойдет коридор, но зато постановочный ну и концовка у игры то что надо
Партнёры Nvidia и AMD ожидают очередное падение цен на видеокарты в середине сентября
unboldesoupe
01:01
Я резидентов реинкарнации уже прошел все, кроме деревни. За нее первым дело планирую взяться через неделю, когда время появится.
Партнёры Nvidia и AMD ожидают очередное падение цен на видеокарты в середине сентября
mistergrim
00:55
Ну автор пишет, что учёные были «шокированы», что вы хотите.
Камера телескопа Джеймс Уэбб в инфакрасном режиме показала Юпитер
unboldesoupe
00:53
На что люди тратят единственную жизнь
Геймер потратил 2500 часов в Minecraft, чтобы дойти до конца карты
mistergrim
00:51
«Сейчас многие вопят о наркомании в школе, и для этих воплей на самом деле есть все основания, но я до сих пор считаю, что алкоголь – вот наиболее вульгарный и опасный из всех когда-либо изобретённых ...
Исследования показали, что терапия псилоцибином снижает употребление алкоголя на 83%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем