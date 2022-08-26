реклама
Властелин колец и Fortnite могут вскоре объединиться. Разработчики королевской битвы, вероятно, намекают на скорое событие и коллаборацию с Властелином колец, как минимум так считает инсайдер и некоторая часть сообщества. За последнюю пару лет, в королевской битве прошло несколько десятков событий с известными фильмами, книгами, и комиксами. За август нам стало известно про событие с Eminem, Destiny 2 и Dragon Ball. Вот теперь к этому списку присоединяется Властелин колец, хоть и неофициально.
В настоящее время на пляже можно обнаружить замок из песка, который очень сильно напоминает Хельмову Падь. Кто не знает, это культовое место для фанатов Властелина колец, именно в этом месте прошло самое крупное сражение во вселенной LotR.
На данный момент информации по поводу будущего события нет. Может быть, это станет крупным мероприятием с различными активностями, а может разработчики просто завезут порцию косметики во внутриигровой магазин. Учитывая то, что Epic Games имеет статус собственника LotR, мы можем ожидать довольно крупного события. На данный момент разработчики умалчивают об этом событии, однако недавно анонсировали коллаборацию с шутером Destiny 2.