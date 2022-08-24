Возьми сеттинг Genshin Impact, и успех не заставит себя ждать.

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Около двух недель назад ролевая игра в стиле Genshin Impact - Tower of Fantasy была выпущена на мобильные устройства. Несмотря на ошибки, проблемы с серверами, и общие проблемы с оптимизацией, игра смогла получить популярность. Сегодня free-to-play RPG достигло отметку в 10 млн игроков, и это только мобильные устройства, боюсь представить, что будет после официального релиза на ПК в Steam.

Tower of Fantasy это буквально прямой конкурент другой известной игре Genshin Impact: тот же самый стиль игрового мира и персонажей, открытый мир, и очень милые герои. Как говорится всегда найдется Азиат, который сделает что-то лучше, чем ты. Напомню, что Tower of Fantasy разработана компанией Tencent из Китая.

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Отмечу, что сейчас можно получить компенсацию за недавние проблемы с баннером Nemesis. По какой-то причине он был отключен на несколько часов, потому разработчики высылают всем игрокам на внутриигровую почту пакет наград в виде 500 темных кристаллов. Те кто непосредственно пострадали при использовании баннера, смогут рассчитывать на 800 кристалов. Компенсация будет начислена в течение 24 часов, после решения проблемы. Зачастую разработчики присылают сообщение в течение пары часов.