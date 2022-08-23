Только зачем было от них отказываться?

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Эксперименты это всегда хорошо, особенно в игровой индустрии, чтобы принести новые эмоции игрокам, однако все это не применимо к франшизе Battlefield и издателю Electronic Arts. Самый последний шутер Battlefield 2042 стал в каком-то смысле революционным: 128 игроков, огромные карты без мелких деталей, и отказ от системы классов в пользу операторов (чтобы монетизировать их, вполне логично). Последнее фанатам совсем не понравилось, и разработчики получили много критики в свою сторону. Прошло время, монетизировать проект даже с помощью операторов не получилось, и DICE решилась вернуть систему классов в обновлении 3-го сезона. Да, до "старого" нововведения придется подождать приблизительно месяцев шесть.

В сентябре DICE раскроет подробности второго сезона, хотя тут и предполагать нечего — локация, переработанная локация, и пара операторов. Уже известно, что карта Космодром будет полностью переработана. Еще будет введена система Vault Weapons, и пара способностей для операторов.

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Система классов предполагает удаление операторов в том виде, в котором они находятся сейчас. Каждого персонажа используют для создания определенного класса, гаджеты и способности также будут распределены по классам.