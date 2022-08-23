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Будущая Modern Warfare 2 это горячо ожидаемый проект во всем мире, и не только благодаря захватывающему мультиплееру с аниме скинами, а еще из-за сюжетной кампании, которая неплохо передает атмосферу современной войны, содержит много серой морали и шуток. По всей видимости, сюжетка продолжится после основного релиза игры, и как сообщается, не только в виде платных дополнений (таковые будут), а еще и в виде нового режима под названием DMZ.
По словам известного инсайдера @TheGhostOfHope сюжетная история продолжится в режиме DMZ. Данный игровой режим будет заменой специальным операциям, и больше походит на известную реалистичную игру Escape from Tarkov. На данный момент студия-разработчик не представила каких-либо подробностей будущего режима, однако игроки НФЛ выкладывали скриншоты, которые подтверждают, что это всего лишь внутренний бесплатный режим, а не отдельная игра (ранее ходили слухи про условно-бесплатную игру DMZ).
В этом режиме вернутся персонажи из сюжетки, и вы продолжите изучать прекрасную историю про злых террористов. Скорее всего, по одной миссии на одного персонажа. Однако сейчас данное заявление является лишь словами двух инсайдеров: RalphsValve и TheGhostOfHope. Подробности будут раскрыты 15 сентября на мероприятии Call of Duty Next.