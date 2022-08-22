Слухи ходят уже очень давно...

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Подписка Ubisoft+ пользуется популярностью у любителей игр от французской компании, однако пользователи на консолях Xbox лишены возможности приобрести такую подписку. Отмечу, что в премиальных версиях подписки PlayStation имеется часть проектов из каталога Ubisoft+, однако опробовать преимущества подписки от французов можно только имея ПК.

По всей видимости, скоро владельцы консолей Xbox смогут приобрести такую подписку. Еще в январе текущего года ходили слухи про желание Ubisoft ввести такую подписку на консолях, однако с того момента никаких официальных заявлений по этому поводу не появилось.

Редакторы из Lumia Updates считают, что в скором времени Ubisoft+ будет представлена для консолей. Такое мнение появилось после обнаружения логотипа подписки в Microsoft Store. Предположительно анонс состоится на мероприятии Gamescom через пару дней.

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На данный момент подписка Ubisoft будет продаваться только отдельно, включение ее в каталог Xbox Game Pass Ultimate не планируется. Владельцы данной подписки смогут поиграть в самые культовые франшизы Ubisoft: Assassin's Creed Origins, For Honor Marching Fire Edition, Far Cry 5 и Ghost Recon Wildlands.