А там неплохо так поправили баланс.

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Шутер Squad продолжает активно развиваться, вот уже через неделю выходит обновление V3.2. Патч посвящен настройке оружия, комплектов, и транспортных средств. Разработчики не торопятся с выпуском апдейтов, потому что хотят повысить производительность шутера на слабых системах. Сейчас студия активно тестирует патч на наличие ошибок, ибо изменения довольно масштабные, и вполне могут повлиять на оптимизацию, несмотря на то количество времени, которое потратили создатели на разработку апдейта.

Большие улучшения по типу упрощения сложных ресурсов, аудит ресурсов на каждую игровую локацию и тому подобное появится несколько позже. Обновление поменяет характеристики некоторого вооружения: БРДМ и БТР80 были усилены, а саперы получили больше противотанковых мин. Однако сами мины сработают только после проезда по ней техники, потому придется научиться маскировать мины на карте.

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Также немного улучшится графика, а именно эффекты дыма. На этом собственно все, кроме нового эффекта и баланса ничего нет, но до конца года студия должна выпустить крупный апдейт, который как раз таки изменит все кардинально, нужно только подождать.