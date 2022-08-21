Облегченная версия, самая дешевая.

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Подписка Discord Nitro пользуется огромной популярностью и спросом у сообщества геймеров, однако не все могут позволить себе оплачивать подписку каждый месяц. Специально для такой категории пользователей, разработчики представили новый план подписки — Nitro Basic. Он включает в себя все основные функции, которые любит сообщество, но при этом остается максимально дешевым решением.

Проблема только одна, купить данную версию подписки сейчас можно только на территории Великобритании, и только через декстопную версию. Похоже, сейчас создатели с помощью ограниченного круга лиц протестируют функцию, и после будут постепенно вводить ее для остальных: сначала возможность будет открыта для Европейского Союза и США, а после доберется до СНГ.

За малую цену можно получить анимированные эмодзи, пользовательские стикеры, загрузку файлов размером больше 20 МБ, видеофоны и специальный значок Nitro. Стоимость базовой версии всего 2,99 доллара США. Тем временем "нитро классик" и обычный "нитро" стоят 4,99/9,99 долларов.

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Чего лишаются покупатели базовой версии? Довольно много приятных бонусов: нельзя поставить собственный тег, загрузить ГИФ-аватар, просматривать видео более высокого качества, лимит серверов меньше, и нет буста для сервера. Базовая подписка стоит меньше всего на два доллара, но теряет немало приятных бонусов, так что использовать базовый план необходимо только тогда, когда очень хочется выделиться, а денег нет.