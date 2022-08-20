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Скоро будут представлены подробности второго сезона Battlefield 2042
Посмотрим, насколько второй сезон станет лучше первого.
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Первый сезон Battlefield 2042 потихоньку подходит к концу, и разработчикам пора рассказывать подробности второго, чем собственно DICE и займется через пару дней. Создатели собрались показать контент второго сезона 22 августа в 18:00 по МСК. Это будет короткий ролик и дорожная карта, на которой обозначат весь основной контент: новая локация, вероятно это будет несколько операторов и пара новых стволов, а еще, скорее всего, представят обновленную старую локацию.

DICE уже подтвердила, что представит лишь одну локацию, да и то, она станет довольно маленькой по сравнению с текущими локациями. Напомню, что дизайнеры решили разрабатывать маленькие локации, с множеством укрытий, чтобы игрокам не приходилось искать противников по пять минут. На маленькой локации все также будут играть 128 игроков, так что интересные стычки с врагом гарантированы, туда приплюсуйте разнообразную технику и авиацию, и получается идеальная битва в стиле старых Battlefield.

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Надеемся, что дизайнеры постарались на славу и действительно послушали сообщество. Локация из сезона "Zero Hour" хоть и стала лучше, нежели стандартные, однако проблема с пустотами никуда не делась, не хватает мелких деталей и укрытий.

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#electronic arts #battlefield 2042
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