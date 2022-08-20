Ну надо рекламировать свою площадку.

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Площадка YouTube Shorts стала довольно популярной, и вполне может потягаться за лидерство с TikTok, однако "шортсам" определенно не хватает рекламы, что собираются исправить разработчики в следующем обновлении. По словам менеджера Shorts, скоро в этом разделе появятся водяные знаки, примерно такие, как в TikTok.

Когда вы делитесь роликом с другими, в углу будет появляться водяной знак "shorts", который указывает, откуда был взят ролик. По идее это должно мотивировать людей заходить в Shorts, посмотрим, как такой метод будет действовать на деле.

В течение пары недель данную функцию включат на декстопной версии, а спустя несколько месяцев "тестирования" система доберется до мобильного приложения. Напомню, что в TikTok такая технология используется довольно давно, а обрезать водяной знак почти невозможно, ибо он движется по экрану в течение всего ролика. В теории мастера монтажа могут избавиться от него, но смысла от этого, не так уж и много. Это также позволяет "спасать" авторов контента от воровства, и перезалива роликов на другой канал.

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Скорее всего, Shorts будет использовать аналогичную систему. В любом случае обычным пользователям она не помешает, а вот "ворам" - еще как.