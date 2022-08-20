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Предварительная загрузка Saints Row на ПК недоступна
Благодарим магазин Epic Games, который до сих пор не создал такую функцию.
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Казалось бы, функция предварительной загрузки так легка в реализации, и Epic Games в принципе должна быть заинтересована в ее выпуске, чтобы бороться с прямым конкурентом Steam - но нет. Впервые такая проблема появилась при выходе Metro Exodus и Borderlands 3, сколько лет прошло, а магазин EGS до сих пор не получил необходимый функционал, учитывая такую скорость реализации новых функций, система предварительной загрузки не доберется до EGS в ближайшем будущем.

Это также означает, что будущую Saints Row придется скачивать только после официального релиза, тогда как пользователи консолей смогут предзагрузить проект за 48 часов до выхода, и в день релиза сразу начать играть. Игроки на PlayStation смогут скачать тайтл за 48 часов до релиза, а вот пользователи Xbox могут начинать загрузку прямо сейчас. Как вы уже поняли, по техническим причинам, предзагрузить тайтл на ПК не выйдет, а это также означает, что часть игроков с плохим интернетом смогут поиграть не сразу, а допустим на следующий день. Придется не заходить в интернет, чтобы не нахвататься спойлеров, и после получить все эмоции от игры.

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Saints Row выходит 23 августа.

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#epic games store #saints row #предварительная загрузка
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