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Разработчики Call of Duty: Vanguard раскрыли новую карту для зомби режима перед выходом пятого сезона. Activision уже ввела три разнообразные локации для зомби режима, на подходе последняя — четвертая. Карта вновь была разработана студией Treyarch. Напоминаю, что Vanguard разрабатывает студия Sledgehammer Games, но у них не хватает ресурсов на работу сразу с несколькими режимами. Та же Modern Warfare 2 разрабатывается не только одной Infinity Ward, а всеми внутренними студиями компании, и даже, по слухам, в разработке приняла участие Sony.
Зомби-путешествие подходит к концу на локации The Archon, локация переносит игроков в египетскую пустыню. Кульминацией Archon станет эпический босс в египетском стиле.
На новой локации можно использовать все самое разрушительное оружие: Ray Gun, Wunderwaffe DG-2 и Decimator Shield. Локация станет доступна с выходом пятого сезона, он запланирован на 24 августа в 17:00 по МСК.
После выпуска данной локации, студия Treyarch заканчивает работу над зомби режимом и займется своими делами. Вероятно, что-то связанное со следующей частью Black Ops, либо они помогут в разработке королевской битвы Warzone 2. К слову Warzone 2 выходит через три недели после выпуска MW2, в середине ноября.