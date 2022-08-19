Снежные бури, песчаные бури, и призрачная дымка на одной локации.

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Сегодня ночью разработчики NARAKA: BLADEPOINT установили обновление, которое вводит новую локацию с погодной системой.

Локация Олорот с 5 регионами: Перистый замок, Мехтаб, Танский город, Деревня Эмпирея и Руины Юйшань. На данный момент попасть на территорию руин невозможно из-за снежных вершин скованных льдом, однако постепенно лед начинает таять и появляются трещины, похоже, скоро начнется масштабное событие.

Новинка для фанатов: погодная система. На одной карте можно найти снежные бури, песочные бури, и призрачную дымку. В местах с неприветливой погодой можно найти тайники с хорошим снаряжением. Снежная буря может начаться только во время облачной погоды. Попавшие в бурю игроки получают эффект холода. Как только шкала холода заполнится, вы начинаете замерзать и теряете эффект ярости. Чтобы снять дебафф, необходимо найти один из костров.

Песчаная буря также начинается во время облачной погоды, либо ночью. Из-за ветра видимость сильно снижена. Призрачная дымка работает аналогично, однако на месте ее появления можно найти множество призрачных рун.

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На горах Юйшань можно скользить по замёрзшим (пока) скалам, ускоряя своего персонажа. Карта приносит с собой новую экосистему: в одном регионе можно обнаружить определенных животных, а в другом, совершенно иных, иногда вражески настроенных существ. Растения тоже разные — одни лечат, а другие калечат.