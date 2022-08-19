реклама
Сегодня ночью разработчики NARAKA: BLADEPOINT установили обновление, которое вводит новую локацию с погодной системой.
Локация Олорот с 5 регионами: Перистый замок, Мехтаб, Танский город, Деревня Эмпирея и Руины Юйшань. На данный момент попасть на территорию руин невозможно из-за снежных вершин скованных льдом, однако постепенно лед начинает таять и появляются трещины, похоже, скоро начнется масштабное событие.
Новинка для фанатов: погодная система. На одной карте можно найти снежные бури, песочные бури, и призрачную дымку. В местах с неприветливой погодой можно найти тайники с хорошим снаряжением. Снежная буря может начаться только во время облачной погоды. Попавшие в бурю игроки получают эффект холода. Как только шкала холода заполнится, вы начинаете замерзать и теряете эффект ярости. Чтобы снять дебафф, необходимо найти один из костров.
Песчаная буря также начинается во время облачной погоды, либо ночью. Из-за ветра видимость сильно снижена. Призрачная дымка работает аналогично, однако на месте ее появления можно найти множество призрачных рун.
На горах Юйшань можно скользить по замёрзшим (пока) скалам, ускоряя своего персонажа. Карта приносит с собой новую экосистему: в одном регионе можно обнаружить определенных животных, а в другом, совершенно иных, иногда вражески настроенных существ. Растения тоже разные — одни лечат, а другие калечат.