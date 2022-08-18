Похоже, но истинные фанаты будут вновь плакать при прохождении сюжетной истории.

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Помните времена первой Call of Duty, Modern Warfare и Modern Warfare 2 (2009 года), Black Ops? В этих играх персонажи ощущались иначе, и ты за них переживал, не хотел, чтобы они умирали на поле боя. В последних частях франшизы такое чувство уже не появляется, и ты просто пролетаешь кампанию ради прохождения и получения ачивки. Не спорю, Modern Warfare 2019 имеет пару героев, которые запоминаются, но это не сравнится с ощущениями первых игр в серии.

Разработчики будущей Modern Warfare 2 рассказали, что поменяли подход к созданию персонажей, и истории в целом. Целью студии является написание атмосферной истории и раскрытие героев, а не создание провокационных моментов.

Что это значит? Старые герои будут раскрыты совершенно в новом свете, и может быть, наш любимый Соуп или Прайс не такой хороший как кажется?

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Modern Warfare 2 выходит 28 октября, однако начать прохождение сюжетной кампании можно на восемь дней раньше релиза в случае покупки предварительного заказа. Тестирование шутера начнется в середине сентября, вначале для пользователей PlayStation, а спустя неделю доберется до ПК и Xbox. Суммарно, поиграть можно будет около двух недель.