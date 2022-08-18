Стратегия за год неплохо так развилась в плане контента.

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Прошел год с момента релиза пошаговой стратегии Humankind, он стал довольно сложным для студии. За это время разработчики выпустили несколько масштабных обновлений, пару дополнений, и кучу ивентов. Сегодня создатели рассказали, как будут праздновать свою первую годовщину.

Во-первых, в игру возвращаются внутриигровые события и награды, которые были добавлены в проект ранее. Если вы пропустили шанс получить Ла-Катрину или хотите получить значки в профиль, это можно сделать во время празднования годовщины, при чем ограничений по времени нет. Вы можете проходить их хоть год, и все равно разблокируете пропущенные награды. Ограниченное событие Лунного Нового года также возвращается. Конечно, неприятно, что ветераны стратегии остались без эксклюзива.

Специально под празднование годовщины был создан новый сценарий 100 летней войны. Одержите победу за одну из сторон, и вершите судьбы людей в истории. На mod.io опубликована версия на четырех человек, где можно выбрать любую нацию.

Для настройки аватара было введено большое количество различных шляп, ранее их не было в проекте. Можно стать истинным фараоном.

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Сегодня команда разработчиков проведет трансляцию в честь годовщины, где можно получить подарки и пообщаться с создателями.