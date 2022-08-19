А также была добавлена новая локация размером 2х2.

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Новое обновление для тактической стратегии Warno довольно крупное, разработчики предупреждают игроков про потерю повторов и сохранений в случае обновления. В этом апдейте был изменен способ обработки текстур, из-за чего большая часть данных была изменена. Благодаря такому развитию событий, создатели сумели понизить размер игры с 40 Гб до 23 ГБ, однако для обновления придется загрузить 6 ГБ. К сожалению, пришлось отказаться от импорта сохранений и реплеев старой версии в новую, чтобы существенно уменьшить размер.

Апдейт вводит локацию Ripple размером 2х2 и площадью в 72 квадратных километра. Ripple граничит с горами на востоке и западе. На горной местности были построены дороги, которые позволяют быстро перебросить войска с одной части карты, в другую. По центру расположилось несколько городов. На востоке находятся более извилистые и хаотичные горы, нежели на западе. Локация доступна в ротации рейтингового режима.

Обновление перерабатывает артиллерию. Гаубица теперь еще сильнее бьёт по войскам противника, однако ее маскировка оставляет желать лучшего. Также было увеличено время перезарядки и стрельбы.

Транспорт с установленной дымовой завесой теперь выпускает дым сразу в один клик. Если искусственный интеллект не может вести бой, то он будет укрываться за зданиями и использовать дымовую завесу. Общее поведение ботов было улучшено.

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Обновление также приносит с собой тучу исправлений и улучшений в технической части проекта.