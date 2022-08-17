Все равно в сентябре разработчики собирались объявить дату.

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Фанаты королевской битвы с нетерпением ждут сентября, чтобы узнать подробности про Warzone 2 на мероприятии Call of Duty Next. Однако утечки, как всегда, портят все планы разработчиков. В этот раз в сеть попал документ с датой релиза Warzone 2, и датой запуска предварительных заказов для Diablo IV.





Документ был опубликован на Reddit, и гласит, что запуск Warzone 2 состоится 16 ноября. Предварительные заказы на ролевую игру Diablo IV откроются 8 декабря. Выходит, что королевская битва будет выпущена спустя всего три недели после релиза основной игры Modern Warfare 2. Ранее создатели обещали выпустить проект в текущем году, если не будет проблем, похоже, переноса ожидать не стоит.

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Отмечу, что неясно каким образом документ попал в сеть, и является ли он официальным. Может быть, фанаты просто воспользовались доверием сообщества и фотошопом. Однако ожидать официальной информации непосредственно от создателей шутера долго не придется, 15 сентября пройдет мероприятие, где раскроют дату выхода мобильной версии Warzone и Warzone 2. На данный момент почти каждые четыре дня разработчики выкладывают подробности про Modern Warfare 2. Например вчера, мы узнали, что сюжетную кампанию можно будет поиграть на восемь дней раньше релиза, если предварительно заказать тайтл. Неделю назад создатели рассказали про локацию Farm 18 и процесс создания сюжетных миссий.