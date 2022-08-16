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Rogue Company это динамичный шутер на ПК от третьего лица, который вышел в Epic Games в 2020 году. Сейчас проект разрабатывается специально под мобильные устройства, создатели шутера объединились с телекоммуникационной компанией Verizon для проведения бета-тестирования на территории США.
Первыми опробуют тайтл игроки на платформе iOS 18 августа. В этот день начнется закрытое бета-тестирование. Тест на Android доберется позже, разработчики сообщат об этом заранее в своих социальных сетях. К сожалению, но зарегистрироваться на тест из другой страны почти невозможно, для регистрации необходимо пользоваться услугами Verizon. Если у вас есть друзья в Америке, попросите их зайти на эту страницу и получите код, его необходимо активировать до дня знаний, 1 сентября. Сам тест окончится в середине сентября.
Rogue Company Elite станет самостоятельной версией, отдельной от ПК версии шутера. Ростер героев останется без изменений, может быть, даже введут новых, эксклюзивно для мобильной версии, как это было в королевской битве Apex. Графика была переработана, как и некоторые способности. Инсайдеры обещают графику на уровне консолей, а она в свою очередь, не так сильно отличается от ПК версии.