Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Rogue Company разрабатывается под мобильные устройства
Бета-тестирование доступно для игроков в США.
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

реклама

Rogue Company это динамичный шутер на ПК от третьего лица, который вышел в Epic Games в 2020 году. Сейчас проект разрабатывается специально под мобильные устройства, создатели шутера объединились с телекоммуникационной компанией Verizon для проведения бета-тестирования на территории США.

Первыми опробуют тайтл игроки на платформе iOS 18 августа. В этот день начнется закрытое бета-тестирование. Тест на Android доберется позже, разработчики сообщат об этом заранее в своих социальных сетях. К сожалению, но зарегистрироваться на тест из другой страны почти невозможно, для регистрации необходимо пользоваться услугами Verizon. Если у вас есть друзья в Америке, попросите их зайти на эту страницу и получите код, его необходимо активировать до дня знаний, 1 сентября. Сам тест окончится в середине сентября.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Rogue Company Elite станет самостоятельной версией, отдельной от ПК версии шутера. Ростер героев останется без изменений, может быть, даже введут новых, эксклюзивно для мобильной версии, как это было в королевской битве Apex. Графика была переработана, как и некоторые способности. Инсайдеры обещают графику на уровне консолей, а она в свою очередь, не так сильно отличается от ПК версии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rogue company #rogue company elite
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA придумала как избавиться от складских запасов флагманов GeForce RTX 30 и заработать денег
17
Неизвестный Кит вывел Эфира на 17 миллиардов рублей – первый инвестор покинул тонущий корабль
14
Британские ученые научат как правильно "жарить" картошку
7
5 самых выгодных игровых видеокарт NVIDIA по соотношению цены и количества fps в августе 2022г
9
В Украине будут выпускать не только БПЛА Bayraktar, но и беспилотники Kizilelma
27
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
6
Какой процессор купить, если денег нет, но очень хочется стать геймером – 5 CPU для бюджетного ПК
14
Смартфон Honor Magic V2 и система Magic UI 7.0 ожидаются в декабре
+
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для культового эксклюзива Sony
4
На фоне скорого выхода видеокарт GeForce RTX 40 компания NVIDIA опустошает запасы устаревающих чипов
12
Unity отклонила предложение AppLovin о покупке за $17,5 млрд
+
В сети появились первые достоверные цены процессоров AMD Ryzen 7000 – Ryzen 5 7600X 5.3 ГГц от $229
40
Моддер заменил в Marvel’s Spider-Man Remastered флаг ЛГБТ на флаг США, за что получил бан
22
В 2022 г. выйдет только один графический процессор RTX 4000
7
Представлена концепция будущих стратегических атомных субмарин России
1
Переход Эфира на PoS может ждать провал – майнеры создадут форк Ethereum PoW в обход стейкинга
7
GeForce GTX 1080 с Авито за 18 000р или новая Radeon RX 6600 за 35 000р – что выгоднее купить
16
В России узаконят "каннибализм" самолетов
1
Смартфоны Tecno в России теперь превосходят Apple по объёму продаж
6
Способна ли старая добрая GeForce GTX 1080 бороться с Radeon RX 6600 в 2022 году — тест HU
7

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
34
Почему тестировщики не любят AMD
199
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
30
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
47
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
44
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
18
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
27
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
5

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
00:40
Нет. Пошёл на хер отсюда
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
Adam Smith
00:39
хотел тебе в статейке про аналоговнет за щечку завернуть, да пожалел тебя как новенькую на форуме целку, так ты сама ко мне приползла))))) жалуйся раз пришла))) как там... тебе бот минусатор не сильн...
Почему тестировщики не любят AMD
ptlrkptt
00:37
Почему тестировщики не любят AMD
VRoman
00:37
Угу. А тут ещё на половину цена повысилась. Не одна-две, а целый ассортимент под 1000
Предварительные ценники материнских плат AM5 для процессоров Ryzen 7000 производства ASUS
HertZ
00:36
С учётом того, что Am386 стоят в томагавках и много чем ещё, падающем на головы людей, большой вопрос кто тут радужный.
Почему тестировщики не любят AMD
Sheshenbek
00:36
Первая причина - это ты, а вторая все твои мечты. Третья причина - это боль, по которым пронеслась любовь. Четвёртая причина - это соль. Пятая причина - кто прав кто виноват не разберёшь. Нанана нана...
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
ptlrkptt
00:35
аналоговнет
Rogue Company разрабатывается под мобильные устройства
Геннадий Лукацкий
00:35
И что??? Где результаты теста то??? Какое время тендера, сравнение с другими видеокартами...
Intel Arc A770 протестирована в Blender’s Cycles с трассировкой лучей
nord_front
00:34
>>Во-первых, разъем M.2 очень хрупок и гарантирует всего несколько десятков циклов отключения-подключения. А можно пруфы?
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
Razorvashka
00:33
Днём он в Украине пишет.
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем